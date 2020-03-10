Страны Персидского залива запретили курить кальяны из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Катара выпустило временный запрет на курение кальянов во всех ресторанах и кофейнях в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем во вторник РИА Новости, передает Day.Az.

Ранее запрет на курение кальянов в общественных местах ввел Кувейт.

"Всем ресторанам и кофейням запрещается предлагать для курения кальян ("шиша") до последующего уведомления в рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса. Нарушители этого запрета будут подвергаться административному наказанию", - отмечается в сообщении.

Курение кальяна является популярной народной традицией в арабских странах, и арабские страны Персидского залива в этом не составляют исключение. Однако в отличие от многих других арабских стран курение кальянов в аравийских монархиях более регламентировано, это разрешается делать только в специально выделенных для такой цели залах с хорошей вытяжкой или на открытом воздухе. Вместе с тем врачи опасаются, что кальяны, которые используют люди, несмотря на надевание на мундштук одноразовых пластиковых наконечников, все равно могут стать источниками распространения коронавируса.



До настоящего момента в Катаре были выявлены 18 случаев заболевания новым коронавирусом, в основном у людей, которые вернулись из Ирана. При этом анализы на наличие заболевания сдали 3,5 тысячи человек из тех, которые находились в контакте с больными. Власти эмирата запретили гражданам 14 стран, где установлены случаи заболевания коронавирусом, посещать Катар.