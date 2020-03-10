В Греции на две недели закрыли школы и университеты из-за коронавируса

Все школы и университеты в Греции будут закрыты на 14 дней из-за коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Василис Кикилиас во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По предложению специалистов и экспертов правительство решило приостановить учебную деятельность всех учебных заведений по всей стране на следующие 14 дней. Это касается детских садов, школ, институтов и университетов, частных и государственных. Эта профилактическая мера принимается с единственной целью уменьшить распространение коронавируса в обществе", - заявил министр на брифинге.

"Это момент, когда все греки должны проявить ответственность", - сказал министр.

За сутки в Греции выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 89 заболевших.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

