В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 1622 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Испании достигло 1622, скончались 35 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Испании зафиксировано 1622 положительных случая заражения, 35 человек скончались, 101 человек в интенсивной терапии. Большая часть случаев сконцентрированы в автономном сообществе Мадрид - 722 человека", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.

