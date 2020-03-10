США начали перемещать системы ПВО и ПРО в Ирак

США начали перебрасывать системы противовоздушной и противоракетной обороны в Ирак для защиты своих военных. Об этом сообщил командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем противоракетной обороны в Ирак, в частности, чтобы защитить себя от еще одного потенциального нападения со стороны Ирана", - сказал Маккензи на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей.



Отношения США и Ирана значительно ухудшились после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и усилившейся напряженности в регионе. США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

