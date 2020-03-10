Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 1606 человек
Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 200 - до 1606 человек. Об этом сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Число подтвержденных случаев заболевания поднялось до 1606, что на 194 больше, чем накануне", - передает телеканал.
Ранее сообщалось о 1412 заболевших. Число жертв вируса во Франции составляет 30 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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