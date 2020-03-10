Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону во вторник ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщает минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

"Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении.

В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

