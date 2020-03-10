Число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 182 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии за полдня выросло на 25, достигнув 182. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник утром ведомство сообщало о 157 заболевших. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (11.00 и 18.00 по бакинскому времени).

Согласно последним данным, в Австрии провели 5026 тестов на коронавирус, 182 из них оказались положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране - прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.

