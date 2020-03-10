В США рассказали о состоянии находящихся на карантине конгрессменов

У пяти американских конгрессменов, которые находятся на профилактическом карантине, не фиксируется каких-либо симптомов коронавируса. Об этом сообщил журналистам лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда стало известно, что эти лица могли вступить в контакт с (зараженным лицом) на конференции, они проконсультировались с врачом здесь, на Капитолии. Ни у кого из них нет никаких симптомов, прошло уже больше 10 дней (с момента контакта)", - сказал Маккарти.

Ранее пять членов палаты представителей и сенатор Тед Круз решили в профилактических целях провести дома нескольких дней после того, как стало известно, что в конце февраля на конференции консервативных политиков CPAC они пожимали руки или разговаривали с человеком, давшим впоследствии положительную пробу на коронавирус. Один из этих конгрессменов, Мэтт Гэтц, в понедельник сопровождал президента Дональда Трампа в поездке на "борту номер один".

