Российские миллиардеры потеряли $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Российские миллиардеры обеднели на $8,81 млрд из-за ослабления рубля на рынке после выхода России из сделки ОПЕК+. Их потери подсчитал журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больше всего пострадали из-за пикирования нефтяных котировок и курса рубля совладельцы нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов и Леонид Федун. По подсчетам издания, их потери составили около $3 млрд. Также уменьшилось на $613 млн состояние главы "Норникеля" Владимира Потанина, чье богатство оценивается в $25,9 млрд.

Помимо этого, колебание финансового рынка отразилось на бенефициарах "Новатэка" Леониде Михельсоне (потерял $607 млн) и Геннадии Тимченко (ущерб $594 млн).

Журнал отмечает, что единственный в первом десятке российских миллиардеров, кто не потерял, а даже увеличил состояние, стал Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего золотодобытчика в России - "Полюс".