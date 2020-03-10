Трамп пообещал помочь круизным компаниям из-за коронавируса

Администрация США окажет поддержку авиационной и круизной индустриям, несущим потери из-за коронавируса. Об этом заявил во вторник на встрече с руководством крупнейших страховых компаний президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы тесно взаимодействуем с представителями индустрии круизных поездок.., и мы будем помогать им, это касается и сферы авиаперевозок. Это две прекрасные индустрии, и мы будем помогать им в этот сложный период", - сказал президент США по итогам встречи с представителями страхового бизнеса в Белом доме.

Пассажиры ряда круизных лайнеров стали в последнее время "заложниками" коронавируса после обнаружения заболевших на борту. Так, на борту судна Grand Princess коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа. Всего на борту Grand Princess находились 3533 человека из 54 стран. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его к побережью Калифорнии, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. В понедельник круизный лайнер прибыл в Калифорнию, где части пассажиров было позволено покинуть борт, своих граждан с него эвакуировала Великобритания и Канада.

Компании Princess Cruises также принадлежит и круизное судно Diamond Princess, которое в феврале более трех недель простояло на карантине в японском порту Йокогама после того, как у одного из пассажиров лайнера был обнаружен коронавирус. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.