Папа Римский попросил Богоматерь о защите от коронавируса

Папа Римский Франциск по случаю Дня молитвы и поста записал специальное видеопослание, в котором обратился с молитвой к Деве Марии, прося ее помощи в связи с эпидемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В эти дни чрезвычайной медицинской ситуации Святой отец доверяет город, Италию и мир защите Богоматери, как знамению спасения и надежды", - сообщил во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Папское видеопослание будет направлено генеральному викарию Рима кардиналу Анджело Де Донатису, который в среду отслужит мессу по случаю Дня молитвы и поста без участия верующих.

Ранее во вторник в ходе утренней мессы в Доме Святой Марфы в Ватикане папа Франциск призвал верующих молиться за всех людей, страдающих от эпидемии коронавируса, и за священников, которые призваны быть рядом с больными.

В минувшее воскресенье в ходе традиционной воскресной проповеди, с которой папа Франциск впервые обратился к верующим не из окна Апостольского дворца, а через прямую трансляцию в интернете, он выразил свою близость ко всем заболевшим.



С воскресенья выступления, проповеди и мессы папы Франциска в целях предотвращения риска распространения коронавируса проходят без обычного участия верующих. Их прямую трансляцию в интернете ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.

