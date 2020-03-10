Производители сланцевой нефти США спешат сократить расходы

Американские производители сланцевой нефти нарастили сокращение расходов и могут в дальнейшем еще сильнее увеличить снижение добычи на фоне резкого падения цен на нефть из-за решения ОПЕК восстановить прежние объемы добычи и сокращения спроса. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фьючерсы на нефть 9 марта упали на 20%, что стало крупнейшим однодневным спадом после войны в Персидском заливе 1991 года. Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники ранее не смогли договориться о новых сокращениях производства.

В течение последних трех лет ОПЕК и ее партнеры, главным образом Россия, сокращали поставки, чтобы поддержать цены на нефть, оставляя открытой возможность для производителей сланца в США наращивать добычу и захватывать долю рынка.

В настоящее время США являются крупнейшим производителем нефти в мире, добывая около 13 миллионов баррелей в день, но компании, работающие на месторождениях в Техасе, Нью-Мексико и других штатах, пытаются заработать достаточно денег, чтобы удовлетворить требования инвесторов.

Даже до того, как сделка ОПЕК провалилась, эти компании уже сокращали капитальные затраты и стремились к постепенному или скромному приросту добычи, и эта тенденция будет ускоряться в дальнейшем.

"Вы увидите, как активность остановится. На этом уровне это говорит о необходимости выживания, поскольку некоторым компаниям не хватает кислорода", - сказал Дэн Ергин, вице-президент IHS Markit.

Сланцевым компаниям нужны цены как минимум в 40 долларов за баррель, чтобы покрыть прямые издержки, сказал Ян Нибер, управляющий директор в консультационной компании Enverus. Если цены в США останутся на низком уровне в 30 долларов за баррель, "это будет выглядеть более смертоносным", - сказал он.

Фьючерсы на нефть сорта WTI подешевели более чем на 8 долларов за баррель до 33 долларов за баррель 9 марта после достижения четырехлетнего минимума, что привело к резкому снижению цен на долговые обязательства и акции.

Производители с высокой долговой нагрузкой сильно пострадали на фондовом рынке, акции компании Apache Corp упали почти на 54%, а Occidental Petroleum - на 52%. Occidental купил Anadarko Petroleum в прошлом году за 38 миллиардов долларов, а снижение в понедельник снизило рыночную стоимость компании до 11,2 миллиарда долларов.

Diamondback Energy и Parsley Energy, два крупнейших сланцевых независимых производителя, заявили, что сократили объемы бурения и заканчивания скважин, чтобы поддерживать денежный поток выше текущих расходов.

В Parsley заявили, что сократят количество буровых установок с 15 до 12 как можно скорее. По словам аналитиков, это говорит о тенденции к сокращению, которая уже проявилась в других местах.

Крупные нефтяные компании с предприятиями нефтепереработки и химической промышленности были в некоторой степени защищены. Акции Exxon Mobil упали на 12%, а Chevron - на 15%.

В Diamondback сообщили, что выпустили только треть экипажей, завершающих новые скважины, компания также планирует сократить три буровые установки в этом квартале и снизить бюджет расходов на 2020 год на неназванную сумму.

"Снижение активности будет сохраняться "до тех пор, пока мы не увидим явных признаков восстановления цен на сырьевые товары, - сказал генеральный директор Diamondback Трэвис Стис. - Мы будем поддерживать положительный денежный поток и защищать наш баланс и дивиденды".

Правительство США недавно прогнозировало, что внутреннее производство вырастет на 1 миллион баррелей в день до более чем 13 миллионов. Но в свете сокращения спроса и роста добычи ОПЕК рост добычи нефти "будет примерно нулевым" по сравнению с 2019 годом, считает Пол Мекрей, управляющий директор Tower Bridge Advisors.

По словам Пола Санки, исследователя из инвестиционной компании Mizuho Americas, сокращение мирового спроса означает, что спрос на сланец в США упадет на 2-3 миллиона баррелей в день. Это будет означать дополнительное сокращение расходов нефтяных компаний на 20% в этом году, отметил он.