Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800

Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 1784 человека, 33 заразившихся скончались, заявил в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает РИА Новости.

Из числа заболевших 86 человек находятся в тяжелом состоянии в палатах реанимации.

"Речь идёт о 19 мужчинах и 14 женщинах, причём 23-м из скончавшихся было больше 70 лет", - сказал чиновник, комментируя летальные исходы.

Ранее сообщалось, что вирус во Франции подхватили уже 1606 человек, а 30 человек скончались.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.