https://news.day.az/world/1210792.html В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом, как передает Trend, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, зараженный является гражданином Турции и он недавно вернулся из поездки в Европу.
Министр отметил, что зараженный мужчина помещен в карантин.
Коджа также призвал граждан Турции не выезжать за границу без необходимости.
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