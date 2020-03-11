В Израиле число число заболевших коронавирусом достигло 70 человек

Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 70, сообщает министерство здравоохранения, передает РИА Новости. Ранее вечером вторника Минздрав сообщил о 61 случае заболевания.

Как сообщает министерство, среди заболевших есть те, кто вернулся из Испании, Франции, США, Австрии, а также те, кто имел контакт с другими больными.

Кроме того, Израильские СМИ сообщают, что среди заболевших есть ребёнок.

Армия Израиля отмечает, что 64-й пациент - военнослужащий армии обороны Израиля и недавно вернулся из-за границы. Отмечается, что это второй диагностированный случай в израильской армии.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.

После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.