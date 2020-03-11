Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, рост уже превышает 3%, свидетельствую данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 06.09 (GMT+4) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,9%, до 38,66 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,06% до 35,41 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI - с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.