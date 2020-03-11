В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 778 из них 3158 пациентов скончались, более 61 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 778 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 16 145 человек (4 492 человека находятся в тяжелом состоянии), 61 475 человек выписаны из больниц, 3158 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 24 новых случая заражения, из больниц выписали 1578 человек, скончались 22 человека (все в провинции Хубэй), зарегистрирован еще 31 случаев с подозрением на коронавирус.