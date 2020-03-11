Кейт Миддлтон появилась на публике в платье четырехлетней давности

Герцогиня Кембриджская посетила празднование, посвященное 25-летию создания детской благотворительной организации Place2Be, в платье четырехлетней давности. Ее снимки появились в Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мероприятие состоялось в Букингемском дворце 9 марта. Кейт Миддлтон появилась на публике в украшенном стразами и бисером синем платье длины макси с прозрачными рукавами британского дизайнера Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). Ее образ дополнили клатч в тон наряда и крупные серьги. В качестве обуви были выбраны блестящие туфли на каблуке Jimmy Choo за 550 фунтов стерлингов.

По информации издания, 38-летняя герцогиня уже надевала это платье во время королевского тура в Индию в 2016 году. В нем она посещала концерт в Мумбаи вместе с мужем принцем Уильямом. Отмечается, что на тот момент стоимость платья составляла 3500 тысячи фунтов стерлингов.