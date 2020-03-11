https://news.day.az/world/1210888.html На Шри-Ланке выявили первый случай заражения коронавирусом
На Шри-Ланке выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден на Шри-Ланке. Об этом в среду сообщает журнал India Today со ссылкой на ланкийские власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, первый пациент работает туристическим гидом и недавно контактировал с группой из Италии. Заразившийся помещен на карантин.
В связи с распространением коронавируса Шри-Ланка начала помещать на карантин прибывающих из Италии, Ирана и Республики Корея. Было прекращено авиасообщение с КНР и Саудовской Аравией.
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