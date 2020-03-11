Российский парламент принял поправки в Конституцию

Государственная Дума одобрила закон о поправке в Конституцию.

За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Документ поступил в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина.

Законопроектом также вводится новая процедура - общероссийское голосование.

Во время подготовки ко второму чтению в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех думских фракций, из них порядка 200 были учтены, а 175 рекомендованы к отклонению.

Как конституционные поправки будут вступать в силу

После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом 2/3 региональных заксобраний. Затем глава государства подписывает и публикует поправки.

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует - вопрос закрыт.

Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в основной закон.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18 кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.