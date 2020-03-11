https://news.day.az/world/1210933.html В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в среду в Бельгии. Об этом сообщила глава Минздрава Бельгии Магги де Блок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Несмотря на качественную помощь, оказанную нашими медиками, 90-летний пациент умер", - цитирует министра агентство Belga.
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