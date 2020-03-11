В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первый случай смерти от нового коронавируса зафиксирован в среду в Бельгии. Об этом сообщила глава Минздрава Бельгии Магги де Блок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на качественную помощь, оказанную нашими медиками, 90-летний пациент умер", - цитирует министра агентство Belga.