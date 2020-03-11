https://news.day.az/world/1210934.html Пограничники переоделись в костюмы горилл, чтобы отпугнуть обезьян - ВИДЕО
Пограничники переоделись в костюмы горилл, чтобы отпугнуть обезьян - ВИДЕО
Индия сейчас пытается сдержать нашествие обезьян, они выбираются из джунглей и буквально атакуют местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
При этом некоторые решили бороться с ними весьма необычным способом - пограничники переоделись в костюмы горилл, чтобы напугать приматов.
И это сработало. Обезьяны, увидев что к ним приближается кто-то огромный, начали убегать обратно в сторону джунглей.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре