Пограничники переоделись в костюмы горилл, чтобы отпугнуть обезьян

Индия сейчас пытается сдержать нашествие обезьян, они выбираются из джунглей и буквально атакуют местных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При этом некоторые решили бороться с ними весьма необычным способом - пограничники переоделись в костюмы горилл, чтобы напугать приматов.

И это сработало. Обезьяны, увидев что к ним приближается кто-то огромный, начали убегать обратно в сторону джунглей.

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