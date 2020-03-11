https://news.day.az/world/1210952.html В метро столицы Мексики столкнулись поезда, погиб человек - ВИДЕО
В метро столицы Мексики столкнулись поезда, погиб человек - ВИДЕО
В метро в столице Мексики произошло столкновение двух поездов. В результате пострадали более 40 человек. Также на данный момент известно об одном погибшем. Об этом сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как отмечают местные СМИ, это третья серьезная авария в метро за всю историю Мехико.
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