Пилот упавшего в Исламабаде истребителя погиб

Пилот истребителя F-16, потерпевшего крушение в Исламабаде, не выжил. Об этом в среду сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу ВВС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Командующий крылом Военно-воздушных сил Пакистана Номан Акрам погиб в результате крушения истребителя", - сообщает пресс-служба.

Ранее власти Пакистана подтвердили факт крушения истребителя F-16 около района Исламабада Шакарпарьян. Власти устанавливают причину происшествия. При этом газета The Express Tribune сообщала, что пилот мог спастись, успев вовремя катапультироваться.

По данным издания Doon, инцидент произошел во время репетиционного полета к воздушному параду на День Пакистана - национального праздника, который отмечается 23 марта.