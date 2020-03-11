Редчайшего черного леопарда впервые сняли на камеры

В южноафриканской провинции Гаутенг впервые сняли на видео редчайшего черного леопарда. На ролик обратил внимание сайт LADBible, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru..

Местный житель поймал редкое животное в объектив телефона в конце февраля. Он предоставил данные о его местонахождении местной зоозащитной организации, однако не раскрыл их публично, чтобы защитить леопарда от нападения браконьеров.

"Это животное, о котором слагают городские легенды. Фантом, иллюзия, тень - столь редкая и неуловимая, что некоторые люди не верят в ее существование", - написали зоозащитники.

Черный окрас леопарда - редкая генетическая мутация, противоположная альбинизму. Ее носители настолько редки, что ученые официально зафиксировали всего 36 появлений подобных особей в Южно-Африканской республике.

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