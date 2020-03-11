Антилопа выпрыгнула из кустов и очутилась в окружении хищников

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями неожиданной встречи гиеновидных собак с антилопами. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Стая гиеновидных собак расположилась на проезжей части. Животные неспешно прогуливались по дороге, не обращая внимания на остановившиеся автомобили. Неожиданно из кустов выскочили две импалы, в три прыжка пересекли трассу и скрылись среди деревьев.

Несколько гиеновидных собак запоздало погнались за антилопами, большинство же остались на дороге, заинтересованно всматриваясь в направлении, откуда те появились. Терпение было вознаграждено: из кустов выпрыгнула еще одна импала и очутилась в окружении хищников. На этот раз за ней устремилась большая часть стаи. Автору видео не удалось запечатлеть исход погони.

Гиеновидные собаки встречаются в национальных парках и нетронутых человеком областях ЮАР, Намибии, Ботсваны, Танзании, Мозамбика, Зимбабве и Свазиленда. Способны за один присест съесть до девяти килограммов мяса. Как и гиены, не боятся львов и могут представлять угрозу даже для крупных хищников.

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