Правительство Италии выделяет €25 млрд из-за ситуации с коронавирусом

Совмин Италии принял решение выделить €25 млрд на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации распространения коронавируса нового типа. Об этом объявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выделили невероятную цифру - 25 млрд, которые не будут использованы все сразу, но понадобятся для преодоления трудностей", - сказал Конте. Первоначально объявлялось о €7,5 млрд.

При этом Конте заверил, что Рим получил заверения поддержки со стороны ЕК и ЕЦБ.

Министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери объявил, что 20 млрд пойдут в счет внешней задолженности Италии. "Технически парламент должен одобрить 20 млрд долга и выделение общей суммы в 25 млрд. Уровень дефицита бюджета будет зависеть от эффективности использования этих средств", - пояснил министр.

Голосование о перемещении средств по разным статьям уже одобренного в конце прошлого года бюджета должно состояться в парламенте в течение дня. Как ожидается, данные средства понадобятся на обеспечение приостановления взимания налогов и выплат по кредитам с итальянского населения и компаний, а также оплату вынужденных отпусков трудящихся и выделение бонусов семьям на нянь в условиях закрытых школ и детсадов.

Внешний долг Италии, который давно перевалил за €2 трлн, всегда был камнем преткновения и источником угрозы для экономики всей еврозоны. Италии удавалось до сих пор избегать специальной процедуры ЕС, предусмотренной в случаях, когда та или иная страна-член не соблюдает установленные параметры. Государства не должны превышать трехпроцентный порог дефицита бюджета, а задолженность 60% ВВП. Если первый параметр Италия до сих пор не нарушала, то второй у страны более чем в два раза больше (почти 135%). При этом показатель экономического роста Италии является одним из самых низких в Евросоюзе и на протяжении последних лет не превышает 1%.