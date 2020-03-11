Турецких парламентариев проверяют на коронавирус

Турецких парламентариев проверяют на коронавирус, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что члены парламента Турции проходят через специальные тепловизоры.

По данным СМИ, среди турецких парламентариев случаев заражения коронавирусом не выявлено.

Отметим, что в настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса.