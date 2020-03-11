Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля по всей стране из-за коронавируса

Кабинет министров Украины с 12 марта до 3 апреля ввел карантин по всей территории страны, который предполагает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий и прекращение авиасообщения с рядом стран, но не предусматривает закрытие границы государства. Об этом в среду сообщила депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ввели карантин. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала она в Facebook, добавив, что решение принято кабмином.

Сюмар уточнила, что карантином предполагается "закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, которые касаются спортивных и культурных мероприятий <...>, закрытие авиасообщения с некоторыми странами". Она добавила, что запрет массовых собраний не касается мероприятий "государственной важности", а также уточнила, что Украина прекратит авиасообщение со странами, где зафиксировано большое количество случаев коронавируса, не назвав их.

Решение кабмина также предполагает закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. "Из 219 останется 49", - отметила депутат. Таким образом, решение правительства не предполагает закрытие границы государства.