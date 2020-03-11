Бывший заключенный накинулся на женщину и убил ее на глазах мужа

В Хакасии бывший заключенный подбежал к незнакомке и жестоко ее убил на глазах мужа, сообщает "ЧП Хакасия".

Отмечается, что убийство произошло в Бельтирском районе в пятницу. Муж и жена вышли из магазина, когда на них неожиданно выскочил незнакомец. Злоумышленник накинулся на женщину и несколько раз ударил ее ножом, муж пытался защитить супругу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Когда убийца отошел, мужчина побежал звать на помощь, в этот момент изверг несколько раз ударил женщину камнем. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Нападавшего скрутили местные жители, его удерживали до приезда полиции.

Как уточняют местные СМИ, у женщины остались четверо детей. По некоторым данным, нападавший в момент убийства мог быть под воздействием наркотиков.

Обстоятельства выясняются, возбуждено уголовное дело.

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