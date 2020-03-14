"Желтые жилеты" собрались в Париже, несмотря на запрет

Акция "желтых жилетов" проходит в Париже, несмотря на карантинные меры, объявленные в стране, передает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что французские власти ввели запрет на многолюдные собрания (более 100 человек). Однако движение вновь проводит протестную акцию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Участники движения собрались у столичного вокзала Монпарнас и идут маршем по центру города. По примерным оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек. В центр города стянуты значительные силы полиции. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем список требований расширился - французы протестуют против сокращения социальных льгот, против платных трасс и пр. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.