ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта

Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз с 17 марта для всех, за исключением дипломатов, в ответ на объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, сообщило в субботу Федеральное управление по регистрации и гражданствам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"ОАЭ перестают временно выдавать любые визы для всех, за исключением владельцев дипломатических паспортов, с 17 марта в рамках превентивных мер и рекомендаций ВОЗ по борьбе с распространением коронавируса, что делает поездки людей в это время чрезвычайно опасными", - передает Эмиратское агентство новостей заявление управления.