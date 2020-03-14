Убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу

Один из осужденных по делу об убийстве Джеймса Джордана - отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана - выйдет на свободу. Об этом сообщает TMZ Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

44-летний Ларри Демери выйдет на свободу по УДО. Дата освобождения не называется. Также нет информации о том, сможет ли таким же образом покинуть тюрьму сообщник Демери - Дэниел Андре Грин.

Оба заключенных были приговорены к пожизненному сроку. Их признали виновными в убийстве и вооруженном грабеже. Жертвой преступников в 1993 году стал отец Джордана. Заснувшего в своей машине мужчину застрелили, после чего преступники сбросили тело Джордана с моста. Убитого нашли спустя 11 дней.

Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Американец выступал за "Чикаго Буллз".