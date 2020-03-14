Роухани: "Санкции США мешают нам бороться с коронавирусом"

Санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией, написал президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленным лидерам ряда стран, передает РИА Новости.

"Борьба с этим вирусом требует скоординированных совместных действий как в регионе, так и во всем мире, с одной стороны; с другой - серьезных мер по обеспечению базовых потребностей населения, финансовой поддержке тех, кого коснулись приостановка предпринимательской деятельности, огромные траты на здравоохранение и медицину", - написал президент Ирана.

Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.

"Американский режим за последние годы ввел более 100 санкций против народа и правительства Ирана, внеся в санкционный список порядка 1,2 тысячи физических лиц и организацией", - добавил президент, указав, что "санкции США нанесли прямой ущерб экономике Ирана примерно на 200 миллиардов долларов меньше чем за два года".

В этой связи он призвал международное сообщество не допустить влияния антииранских санкций США на борьбу с коронавирусом, заявив, что подрыв экономики сказывается на борьбе с заболеванием и в других странах.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено 12 729 случаев заражения, из которых 611 со смертельным исходом, при этом поправились более 4,3 тысячи человек.