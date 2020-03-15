В Израиле арестовали нарушителя карантина

В Тель-Авиве полицейские, предприняв все необходимые защитные меры, задержали 47-летнего нарушителя карантинного положения, ранее вернувшегося из заграницы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После допроса безответственного мужчины полиция выяснила, что он неоднократно выходил на улицу и контактировал с другими людьми, нарушая карантинные меры.

По информации издания News.walla.co.il, задержанный был помещен под арест, и в понедельник будет решаться вопрос о его продлении.