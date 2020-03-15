В Иране за сутки более ста человек умерли от коронавируса

Более 100 человек скончались за сутки в Иране от коронавируса в Иране, число жертв возросло до 724, всего зафиксировано 13938 случаев заболевания коронавирусом, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Впервые число жертв за сутки в Иране превысило 100 человек.

"С полудня вчерашнего дня было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 13938. К настоящему моменту выздоровели 4590 человек. За прошедшие сутки скончались 113 человек, за счет чего общее число жертв возросло до 724", - написал он в Twitter.