Испанский город полностью опустел после введения режима ЧП

Город Бенидорм в испанской Валенсии опустел после введения режима ЧП и карантина по всей стране.

Как передает Day.Az об этом сообщает телеграм-канал Южный Берег.

На улицах города только полиция, которая сообщает о введенных ограничениях на передвижения.

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