https://news.day.az/world/1212546.html Испанский город полностью опустел после введения режима ЧП - ВИДЕО
Испанский город полностью опустел после введения режима ЧП - ВИДЕО
Город Бенидорм в испанской Валенсии опустел после введения режима ЧП и карантина по всей стране.
Как передает Day.Az об этом сообщает телеграм-канал Южный Берег.
На улицах города только полиция, которая сообщает о введенных ограничениях на передвижения.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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