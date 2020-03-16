Почему Испанию называют берегом кроликов

Есть несколько версий, откуда Испания получила свое название. Согласно одной из них, оно переводится с финикийского как "берег кроликов". "Рамблер" рассказывает о происхождении названия страны, передает Day.Az.

Этимология названия государства достаточно спорная. Различные гипотезы о происхождении "Испании" возникали на протяжении многих столетий. Официальную версию так и не утвердили.

Одна из самых популярных звучит так: название страны произошло от финикийского выражения "и-шпаним", что переводится как "берег кроликов". Некоторые историки утверждают, что, когда карфагеняне высадились в Испании, они удивились огромному количеству кроликов на полуострове. Прибывшие туда солдаты кричали: "Спан, спан!". На языке карфагенян это значило "кролик". Поэтому страну и назвали Испанией.

А собак, ловивших тех самых кроликов, прозвали спаниелями.

Кроме того, в эпоху правления римского императора Адриана чеканили монеты с изображением женщины, у ног которой сидит кролик.

Историки считают, что название государства могло произойти и от баскского слова espaсa, которое переводится как "край". Это отсылает к географическому положению Испании: на краю Средиземного моря.

Еще существует версия, что название "Испания" произошло от иберского "Hispalis" - "город западного мира". Такой точки зрения придерживался испанский поэт Антонио де Небриха, живший в XV веке.