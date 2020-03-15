https://news.day.az/world/1212554.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 11:41. Эпицентр находился в районе Сивридже.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Землетрясение также слабо ощущалось в деревне Гёзели района.
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