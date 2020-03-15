В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 11:41. Эпицентр находился в районе Сивридже.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Землетрясение также слабо ощущалось в деревне Гёзели района.