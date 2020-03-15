Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России

Частный автобус с 30 гражданами Азербайджана и Казахстана попал в ДТП на трассе в Саратовской области, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, передает Day.Az.

"По предварительным данным, водитель частного, не рейсового автобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Пострадавших нет. На место оперативно выдвинулись представители администрации Ивантеевского района, спасатели областной службы спасения и все остальные заинтересованные структуры, включая ГИБДД. После ремонта на дороге своими силами продолжили движение самостоятельно", - сказал собеседник агентства.