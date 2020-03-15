https://news.day.az/world/1212566.html Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России
Автобус с азербайджанцами попал в ДТП в России
Частный автобус с 30 гражданами Азербайджана и Казахстана попал в ДТП на трассе в Саратовской области, в результате никто не пострадал, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, передает Day.Az.
"По предварительным данным, водитель частного, не рейсового автобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
Пострадавших нет. На место оперативно выдвинулись представители администрации Ивантеевского района, спасатели областной службы спасения и все остальные заинтересованные структуры, включая ГИБДД. После ремонта на дороге своими силами продолжили движение самостоятельно", - сказал собеседник агентства.
"В салоне находились 28 пассажиров и два водителя, все они граждане Азербайджана и Казахстана", - добавил он, уточнив, что детей в автобусе не было.
По его словам, автобус следовал из Баку через Дагестан в Самару.
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