Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33 человек, сказано на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В субботу сообщалось о 30 заболевших.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 33, в режиме карантина - 427, под наблюдением - 73", - сказано на сайте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.