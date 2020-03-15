Албания перешла на карантин

Албания с воскресенья перешла на карантин, число зараженных коронавирусом достигло 42 человек, сообщило правительство страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, премьер Эди Рама накануне объявил, что с полуночи 15 марта все наземные пункты перехода границы в Албанию из Черногории, Северной Македонии, Греции и самопровозглашенной республики Косово закрыты. Власти ранее остановили на выходные весь пассажирский и частный транспорт и настоятельно порекомендовали гражданам оставаться дома. Закрыто все кроме продуктовых магазинов и аптек. МВД страны публикует видеосъемку опустевших дорог и улиц в албанских городах, при этом сами полицейские в защитных масках.

"Подтверждены 4 новых случая коронавируса, общее число достигло 42 человека, за сутки протестированы анализы 27 человек", - цитирует кабмин замминистра здравоохранения Миру Ракацолли.

Первый случай смерти от коронавируса произошел 11 марта в Албании, там скончалась 73-летняя женщина, вернувшаяся в страну из Италии. Армия и полиция страны поставили блокпосты на улицах Тираны для выявления прибывших из Италии и Греции и профилактики коронавируса. Штраф для вернувшихся из-за границы и не выдержавших карантин граждан составляет 5 тысяч евро. Ранее Албания прервала морское и воздушное сообщение с севером Италии из-за коронавируса. Официально около 300 тысяч албанцев живут и работают в Италии.