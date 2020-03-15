Число зараженных коронавирусом в Австрии выросло до 860 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в воскресенье достигло 860, сообщило министерство здравоохранения республики.

В воскресенье утром ведомство сообщало о 800 зараженных, во второй половине дня скорректировало информацию до 860. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (11.00 и 18.00 баку), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

К настоящему моменту в Австрии провели 8 167 тестов на коронавирус, 860 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели. За сутки - с 15.00 субботы до 15.00 воскресенья - отмечен пока максимальный для Австрии рост числа инфицированных - на 205 человек. Зафиксирована одна смерть - в четверг в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.

ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.