Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло за день на 232

Число тех, у кого диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, увечилось в Великобритании за день на 232 человека до 1372, а число смертельных исходов - до 35.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством здравоохранения и социальных дел страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 9 утра 15 марта 2020 года, у 40 279 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом нового типа], в 38 907 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 1372 случаях подтвержден положительный результат. Прискорбно, что 35 пациентов среди тех, у кого результат анализа оказался положительным на COVID-19, умерли", - говорится в сообщении.