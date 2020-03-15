Елизавету II и ее супруга могут поместить в карантин из-за угрозы коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филип могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения новым коронавирусом.

Об этом со ссылкой на близкие к королевской семье источники сообщила в воскресенье газета The Sun, по сведениям которой в качестве меры предосторожности Ее Величество с супругом еще в четверг покинули Букингемский дворец, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Она находится в добром здравии, однако было решено, что лучше перевезти ее в другое место. Многие в ее окружении несколько паникуют из-за коронавируса, - заявил один из собеседников издания. - Во дворце постоянно появляются посетители - политики и высокопоставленные лица со всего света. До последнего времени Ее Величество проводила много встреч, однако она уже через несколько недель отпразднует свой 94-й день рождения, и ее советники считают, что риски следует свести к минимуму".

Из-за почтенного возраста королевы и герцога Эдинбургского, которому в июне исполнится 99 лет, оба входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового типа, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей. К настоящему моменту в Соединенном Королевстве после заражения новым коронавирусом умер 21 человек. Все умершие были людьми пожилого возраста, страдавшими также другими заболеваниями.

В настоящий момент монарх находится в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир примерно в 40 км от центра Лондона. При этом, как отмечает издание, британским правительством принято решение в случае необходимости поместить Ее Величество с мужем в карантин в королевском поместье Сандрингем. В Букингемском дворце постоянно работают около 500 человек, в Виндзорском замке - около 100, а в Сандрингеме - лишь несколько десятков, что влияет на риск заражения.

Ранее сообщалось, что королева и члены ее семьи могут отказаться от участия в публичных мероприятиях из-за угрозы коронавируса. По данным газеты The Sunday Times, в настоящий момент обсуждается отмена трех традиционных чаепитий в саду Букингемского дворца, которые в этом году должны были состояться в конце мая, когда вспышка коронавируса в Великобритании может достигнуть пика. Каждый из приемов, которые проводятся с середины XIX века, посещают около 8 тыс. человек. Королева также может пропустить июньские скачки в Эпсоме.

По состоянию на утро субботы в Соединенном Королевстве было подтверждено 1140 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом, по оценкам британского Минздрава, число заболевших может быть значительно большим. Ожидается, что со следующей недели власти страны резко ужесточат меры по борьбе с распространением инфекции. Пока что правительство Великобритании не вводило ограничений на проведение мероприятий с большим числом участников, в стране продолжают работать школы и университеты, въезд граждан других стран на территорию королевства не ограничивался.