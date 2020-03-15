В Москве задержали армянского генерала за расстрел людей на митинге

Бывший заместитель главы Следственного комитета Армении Ваагн Арутюнян, объявленный в розыск по уголовному делу об убийствах 1 марта 2008 года, задержан в Москве.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.

Задержание произошло в субботу в центре столицы, однако известно об этом стало только в воскресенье.

"В центре Москвы задержан гражданин этой страны Ваагн Арутюнян. Будет решаться вопрос о его экстрадиции", - сказал собеседник агентства.

В 2008 году после президентских выборов в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент также претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.

Расследуя стрельбу, Специальная следственная служба установила, что генерал-майор юстиции Ваагн Арутюнян, будучи заместителем главы Следственного комитета, и один из экспертов подменили отстрелянные патроны военных патронами, которые используют сотрудники полиции. Тем самым они сокрыли факт, что отдельные подразделения ВС Армении использовали огнестрельное оружие при разгоне митинга. В отношении Арутюняна было возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.