ВОЗ рекомендует мыть руки и после наличных платежей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует соблюдать правила гигиены при использовании наличных денег и мыть руки после их использования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в ВОЗ не призывают совсем отказаться от использования наличных денег при оплате, однако купюры могут стать каналом передачи инфекции.

Причем вирусы остаются активными и на бумаге, и на пластике. Так, продолжительность жизни коронавирусной инфекции на банкнотах составляет от трех до четырех дней, а на пластиковых картах - до девяти дней.

"Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи", - говорится в сообщении. ВОЗ отмечает, что при оплате картой с набором пин-кода стоит соблюдать меры предосторожности.

ВОЗ также призывает всех тщательно мыть руки, не трогать лицо при осуществлении наличных расчетов и протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.