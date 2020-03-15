В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении, общее число заразившихся достигло 28.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян.

"В данный момент у нас есть 28 подтвержденных случаев коронавируса", - сказал он в Facebook.

В ранее минздрав страны сообщал о 23 подтвержденных случаях заболевания.