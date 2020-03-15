https://news.day.az/world/1212622.html В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом
В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении, общее число заразившихся достигло 28.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян.
"В данный момент у нас есть 28 подтвержденных случаев коронавируса", - сказал он в Facebook.
В ранее минздрав страны сообщал о 23 подтвержденных случаях заболевания.
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