Пашинян контактировал с человеком, зараженным коронавирусом

Премьер-министр Армении заявил, что контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.

"Сегодня в городе Мегри был выявлен новый случай коронавируса. Возвращаясь из Мегри, я контактировал с этим гражданином, контакт был не тесный, но я час назад сдал новый тест на коронавирус", - сказал Пашинян.

По его словам, если результаты теста будут положительными, то он останется в самоизоляции в правительственном особняке на Севане, при отрицательном результате вернется в Ереван.