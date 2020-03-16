В Иране после коронавируса выздоровел 91-летний пациент

После получения заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний иранец.

Об этом заявил в воскресенье глава университета медицинских наук города Бам Аббас Аббасзаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус, - приводит его слова агентство Fars. - Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы в городе Бам". По словам Аббасзаде, "пациент также страдает сердечной недостаточностью, гипертонией и астмой".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13 938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.